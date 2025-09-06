Ричмонд
В Таиланде рассказали об обострении психических заболеваний у туристов

Местные посоветовали туристам оформить страховку перед поездкой на отдых.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде у многих туристов из-за обстановки, климата и доступности некоторых наркотических веществ возникают обострения психических расстройств, рассказали aif.ru живущие в стране общественники Александр и Светлана Шерстобоевы.

«Таиланд — очень своеобразная страна по климату и обстановке. Если у человека в анамнезе есть какие-либо неврологические, психические заболевания, даже если они были когда-то давно, то в Таиланде наступают обострения», — отметил Александр.

Он обратил внимание на то, что доступность ряда наркотиков также влияет на обострения.

«К сожалению, много молодежи, да и взрослых приезжают именно за этим. Чревато это тем, что начинаются психические расстройства. Человек снимает с себя одежду, начинает бегать по улицам, пляжам, выбрасывает документы, пытается сам себя поранить. Его ловят, отвозят в “обезьянник”, пока он не придет в нормальное состояние. Надо учитывать, что психические заболевания при назначении уголовной ответственности никакого значения не имеют», — сказали собеседники aif.ru.

Для людей без страховки попадание в больницу с обострением психического заболевания чревато потерей больших сумм денег, отметили Шерстобоевы.

«.Любой чих- вызов скорой, посещение врача — это деньги. Операция — это деньги. Это все очень дорого, это миллионы. Даже если человек потерял рассудок и попал в больницу, то ему все равно придется платить. Для того, чтобы человек пришел в себя, нужны недели. А нахождение в больнице — это очень дорого, примерно 65 тысяч бат в сутки (около 200 тысяч рублей — ред.)», — заключил супруг Светланы Александр.

Ранее Светлана Шерстобоева рассказала о криминальной обстановке в Таиланде, комментируя ситуацию с обнаружением трупа женщины в чемодане недалеко от Паттайи.