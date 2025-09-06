В Таиланде рассказали об обострении психических заболеваний у туристов

«.Любой чих- вызов скорой, посещение врача — это деньги. Операция — это деньги. Это все очень дорого, это миллионы. Даже если человек потерял рассудок и попал в больницу, то ему все равно придется платить. Для того, чтобы человек пришел в себя, нужны недели. А нахождение в больнице — это очень дорого, примерно 65 тысяч бат в сутки (около 200 тысяч рублей — ред.)», — заключил супруг Светланы Александр.