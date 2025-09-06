Обмануты и убиты: эксперты рассказали о судьбе девушек в ВСУ

Количество некрологов женщин-военнослужащих ВСУ продолжает расти. Почему украинки подписывают контракты с ВСУ и что их там ждет, aif.ru рассказали эксперты.
Психологическая обработка началась много лет назад.
Комментируя информацию о ликвидированной на Донецком направлении 19-летней украинки Дарьи Лопатиной, вступившей в «Азов»*, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников, обратил внимание на то, что сейчас в ВСУ вступают молодые люди, которые росли и воспитывались после Майдана.
«Сейчас подросло поколение детей оранжевой революции. Они поверили в ложь, которую провозглашали на первом оранжевом Майдане и, по факту, стали жертвами украинского режима, отправившись воевать», — объяснил Иванников.
Он отметил, что также молодежь заманивают в ВСУ обещанием больших выплат.
«Украина стремительно нищает, и для того, чтобы прокормить себя и собственную семью, молодежь и женщины идут в ВСУ, где обещают высокие заработки», — добавил он.
Как используют девушек в ВСУ?
В ВСУ девушки могут занимать разные должности, рассказал Иванников.
«Девушки в ВСУ могут быть операторами беспилотников, сотрудниками службы обеспечения, медработниками», — отметил он.
По словам военного эксперта, ВСУ манипулирует женщинами, чтобы привлечь их в ряды штурмовиков.
«В некоторых случаях женщин используют в качестве штурмовиков. Они зачастую не могут критически оценить ситуацию, а им ее представляют как компьютерную игру, в которой обязательно украинец или украинская женщина должна выиграть», — объяснил Иванников.
Новая тактика ВСУ.
Подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что киевский режим переходит к новой тактике: ведению асимметричных военных действий, то есть, терроризму.
«Количество обманутых и идейных в ВСУ будет только увеличиваться, так как киевский режим переходит к новой тактике, а именно — к ведению асимметричных военных действий. Это называется терроризмом», — рассказал он.
К этой новой тактике, по словам эксперта, привлекут молодежь, которую воспитал Майдан.
«Это поколение малолетних убийц, для которых нет никаких сдерживающих факторов. Они нацелены только на выполнение преступного приказа киевских властей и командиров. Это будущее лицо украинского терроризма. Нужно быть готовым к тому, что такие, на первый взгляд, миловидные молодые люди будут совершать террористические акты по отношению к российским военнослужащим и гражданскому населению, прежде всего, на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а также Республики Крым», — сказал он.
Ранее стало известно, что на Донецком направлении уничтожили 19-летнюю военнослужащую «Азова» Дарью Лопатину с позывным Дельта. Как сообщают источники, девушка бросила учебу в киевской школе экономики и вступила в 1-й корпус Нацгвардии Украины «Азов»*, где заняла получила должность инженера.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.