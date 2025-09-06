Ричмонд
В РФ выросло число преступлений, связанных со взятками

Рост числа преступлений по взяткам может быть связан с улучшением выявления.

Источник: Комсомольская правда

В России выросло количество преступлений, связанных со взятками. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Сообщается, что почти на 30 процентов увеличилось количество преступлений, связанных с дачей взяток, а с получением — на 14 процентов. Также сообщается, что на 33 процента больше выявлено преступлений, сопряжённых с посредничеством в даче взятки. Сравнивались периоды с января по июль 2025 и 2024 годов.

Агентство связывает такое изменение статистики с усилением правоохранительными органами работы по выявлению коррупционных преступлений.

Ранее Верховный суд Российской Федерации дал разъяснение по разграничению составов преступлений между взяткой и так называемым «откатом».

Согласно статистике, чаще всего правоохранители в России ловят взяточников при получении сумм меньше 10 тысяч рублей.

Напомним, в 2025 году по коррупционным обвинениям задержаны 2 бывших губернатора и 27 руководителей уровня замгубернатора. Если же считать вместе попавшими под «уголовку» мэрами и депутатами, получится 101 человек.