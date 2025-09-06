В РФ выросло число преступлений, связанных со взятками

Сообщается, что почти на 30 процентов увеличилось количество преступлений, связанных с дачей взяток, а с получением — на 14 процентов. Также сообщается, что на 33 процента больше выявлено преступлений, сопряжённых с посредничеством в даче взятки. Сравнивались периоды с января по июль 2025 и 2024 годов.