В Иркутской области прокуратура восстановила права инвалида на электроснабжение

По поручению прокуратуры Иркутской области прокуратура Эхирит-Булагатского района провела проверку по обращению местного жителя с инвалидностью, который длительное время не мог подключиться к сетям электроснабжения. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.