В Иркутской области прокуратура восстановила права инвалида на электроснабжение

В результате вмешательства прокуратуры было внесено представление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По поручению прокуратуры Иркутской области прокуратура Эхирит-Булагатского района провела проверку по обращению местного жителя с инвалидностью, который длительное время не мог подключиться к сетям электроснабжения. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

— Установлено, что сетевая организация не выполнила в установленный договором срок мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства, имеющегося у заявителя, являющегося членом семьи участника СВО, — рассказывают в региональной прокуратуре.

В результате вмешательства прокуратуры было внесено представление, и все нарушения устранены. Индивидуальный жилой дом инвалида успешно подключен к сетям электроснабжения, что позволит ему вести полноценную жизнь и не испытывать трудностей, связанных с отсутствием электричества.