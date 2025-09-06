В Иркутской области прокуратура восстановила права инвалида на электроснабжение

По поручению прокуратуры Иркутской области прокуратура Эхирит-Булагатского района провела проверку по обращению местного жителя с инвалидностью, который длительное время не мог подключиться к сетям электроснабжения. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— Установлено, что сетевая организация не выполнила в установленный договором срок мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства, имеющегося у заявителя, являющегося членом семьи участника СВО, — рассказывают в региональной прокуратуре.
В результате вмешательства прокуратуры было внесено представление, и все нарушения устранены. Индивидуальный жилой дом инвалида успешно подключен к сетям электроснабжения, что позволит ему вести полноценную жизнь и не испытывать трудностей, связанных с отсутствием электричества.