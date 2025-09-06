Южноуральцы решат, где проведут интернет в 2026 году

Челябинская область уже два года входит в топ-5 самых активных регионов. Благодаря высокому участию в прошлом голосовании (свыше 24 тысяч человек) область получила самую большую квоту на Урале: в 2025 году интернет проведут в 42 населенных пунктах Южного Урала.