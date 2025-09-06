Южноуральцы решат, где проведут интернет в 2026 году

Принять в нем участие приглашают и жителей Челябинской области.
Цель — определить малые поселения с численностью от 100 до 1000 человек, которые в приоритетном порядке получат доступ к сети в следующем году.
Проголосовать можно онлайн на портале «Госуслуги» или отправить почтой коллективное письмо в Минцифры. Голосование продлится до 9 ноября 2025 года включительно. Участвовать могут граждане старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Челябинской области.
Активность жителей напрямую влияет на количество населенных пунктов в регионе, которые будут подключены к интернету в рамках национального проекта. Чем больше людей проголосует, тем выше квота, которую получит область.
Челябинская область уже два года входит в топ-5 самых активных регионов. Благодаря высокому участию в прошлом голосовании (свыше 24 тысяч человек) область получила самую большую квоту на Урале: в 2025 году интернет проведут в 42 населенных пунктах Южного Урала.
Как сообщил первый заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимир Перезолов, на сегодня сети сотовой связи покрывают 93% территории области, где проживает 98,5% населения. Широкополосный доступ к интернету имеют 91,4% домохозяйств.