Сиамские близнецы Хенсел опубликовали фото с рукой их новорожденного ребенка

Несколько дней назад стало известно о рождении ребенка сиамскими близнецами из Соединенных Штатов Эбби и Бриттани Хенсел, которые стали популярными после участия в реалити-шоу. Их подловили папарацци около школы, где они работают. В руках у девушек была детская люлька для машины с малышом внутри.