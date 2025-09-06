Сиамские близнецы Хенсел опубликовали фото с рукой их новорожденного ребенка

Несколько дней назад стало известно о рождении ребенка сиамскими близнецами из Соединенных Штатов Эбби и Бриттани Хенсел, которые стали популярными после участия в реалити-шоу. Их подловили папарацци около школы, где они работают. В руках у девушек была детская люлька для машины с малышом внутри.
Никаких подтверждений или опровержений этой информации не было ни со стороны сестер, ни со стороны Джоша Боулинга, супруга одной из них. Через пару дней в своих социальных сетях близнецы разместили снимок маленькой детской руки.
— Большое благословение, — подписали сестры пост.
Никакого дополнительного комментария они не дали. С медицинской точки зрения нельзя сказать точно, чей это малыш, потому что внутренние органы у близнецов, включая репродуктивную систему, одни на двоих.
2 января близнецы Хенсел спровоцировали появление волны слухов о своей беременности после публикации видео в соцсети. В ролике присутствуют новостные заголовки о жизни сестер, последний из которых гласит: «Замужем, ждут ребенка». При этом Хенсел не стали напрямую отвечать на вопросы подписчиков о своей возможной беременности.