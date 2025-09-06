Ричмонд
В Новосибирске 27 сентября пройдёт общегородская сельхозярмарка

В ярмарке примут участие более 70 организаций — от фермерских хозяйств до предприятий пищевой промышленности Новосибирской области.

27 сентября с 9:00 до 15:00 в Новосибирске пройдёт общегородская сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 26/1 и 28/1. Об этом сообщили в мэрии.

Горожане смогут купить свежие овощи, фрукты, мёд, молочную продукцию, саженцы и садовый инвентарь. В ярмарке примут участие более 70 организаций — от фермерских хозяйств до предприятий пищевой промышленности Новосибирской области.

Сейчас проходит сбор заявок на участие в ярмарке для предпринимателей, владельцев крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.