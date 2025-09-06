Дандыкин: все попытки ВСУ возвести оборону на границе с РФ под прицелом

Все действия ВСУ по возведению у границ России оборонительных сооружений под прицелом российской армии, сказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Как сообщалось, российские военные сорвали попытку украинских боевиков возвести оборонительные укрепления недалеко от границы с Брянщиной в Черниговской области, уничтожив с помощью FPV-дронов инженерную технику противника.
«Все подобные работы, проводимые противником у границ РФ, под прицелом российских военных. В Черниговской области, насколько я знаю, оперативная обстановка просматривается на 10 километров вглубь. Наши войска плотно работают в данном районе», — отметил Дандыкин.
Он отметил важность нанесения превентивных ударов.
«ВСУ пытаются что-то изобразить, создать линию обороны не только в Черниговской области, но и в других областях… Надо быть все время настороже. На любую провокацию со стороны украинской армии будет следовать незамедлительный удар», — подытожил Дандыкин.
Ранее Дандыкин рассказал aif.ru о ситуации с ВСУ на границе с Брянской областью. Он также констатировал, что провокационные действия ВСУ в брянском приграничье могут подвигнуть РФ к созданию буферной зоны безопасности на территории Черниговской области.