Составлен портрет типичной жертвы дистанционных мошенников: кого чаще всего разводят аферисты

За последние годы изменился образ типичной жертвы дистанционных мошенничеств. По информации пресс центра МВД РФ, чаще всего пострадавшими становятся социально активные люди в возрасте примерно от 30 до 70 лет. Эти граждане, как правило, имеют стабильную работу и экономические сбережения, а также положительную кредитную историю.
В ведомстве отметили, что современные жертвы дистанционных хищений отличаются определёнными чертами: они ведут насыщенную общественную жизнь, проявляют лояльность к государственным структурам и охотно идут на сотрудничество, если это требуется.
Часто такие люди обладают финансовой грамотностью и накоплениями, что делает их привлекательной целью для злоумышленников. При этом наличие хорошей кредитной истории также встречается у пострадавших чаще, чем у других групп населения.
Ранее сообщалось, что в 2025 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступников, увеличилось на 25% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Атаки всё чаще направлены на детей и подростков, при этом главная цель мошенников — это деньги родителей. Сотрудники МВД подготовили обзор новых или активно использовавшихся мошеннических схем. Сайт KP.RU приводит главные из них.
Один украденный логин — и аккаунт в соцсети перестаёт быть личной территорией. В ход идут переписки, фотоархивы, список друзей. Дальше события развиваются молниеносно: от неловких постов до финансовых потерь и визита полицейских с вопросами. В МВД России рассказали, что даст мошеннику доступ к аккаунту в социальной сети. В мире, где кибермошенничество становится все более изощренным, важно знать, как защитить себя и своих детей от аферистов. Мы подготовили семь рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей.