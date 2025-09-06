Составлен портрет типичной жертвы дистанционных мошенников: кого чаще всего разводят аферисты

Один украденный логин — и аккаунт в соцсети перестаёт быть личной территорией. В ход идут переписки, фотоархивы, список друзей. Дальше события развиваются молниеносно: от неловких постов до финансовых потерь и визита полицейских с вопросами. В МВД России рассказали, что даст мошеннику доступ к аккаунту в социальной сети. В мире, где кибермошенничество становится все более изощренным, важно знать, как защитить себя и своих детей от аферистов. Мы подготовили семь рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей.