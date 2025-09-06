Фламинго отлетались: ВС РФ уничтожили направленные на Москву ракеты

Не менее 15 ракет Flamingo уничтожено ударом по зданию, где располагался цех по их сборке. Как отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, местоположение секретного объекта выдали сами украинцы в соцсетях.
Фото с надписью и сносками.
Фотография в соцсетях помогла определить координаты цеха по сборке ракет Flamingo. По словам Кнутова. подсказка была косвенной, но ее можно было использовать.
«В одном из украинских Telegram-каналов опубликовали фото с надписью, по которой можно было понять, что это за объект. Это надпись косвенная, она напрямую не говорит о том, что именно здесь производятся ракеты Flamingo, но по ней можно было определить, что если это объект по производству ракет, то его координаты можно вычислить по некоторым сноскам, которые попали на фотоснимок», — рассказал он.
По словам эксперта, полученную таким образом информацию проверили перед нанесением удара.
«Мы эту информацию получили, проверили, только потом нанесли удар. Наверняка и разведка техническая работала наша, может быть, подключилась резидентура, чтобы проверить, есть непосредственно там ракеты, элементы этих ракет или их собирают. Потом был нанесен удар, и судя по вторичной детонации, попадание было достаточно точное», — объяснил Кнутов.
Ракеты планировали использовать для атаки на Москву.
В разговоре с aif.ru Кнутов обратил внимание на то, что российским удар по цеху сборки ракет сорвал подготовку атаки на Москву.
«Как заявляли на Украине, велась подготовка комбинированного удара 10 ракетами Flamingo в первую очередь, по Москве», — рассказал он.
Всего, по словам военного эксперта, ударом было уничтожено не менее 15 ракет.
«Украинская сторона сама, опубликовав фото, показала, сколько у нее в наличии ракет Flamingo, На снимке видно, что одна ракета на конвейере, за ней вторая стоит, и еще слева были ракеты, штук 15 точно было. Поэтому ударом по цеху сборки могли уничтожить не менее 15 ракет», — объяснил он.
Украинцы не в первый раз «сливают» секретные объекты.
Кнутов обратил внимание на то, что истории с публикацией в соцсетях украинцами информации о секретных объектах происходят нередко. Пытаясь похвастаться, они демонстрируют фото и видео цехов и предприятий.
«Где-то с месяц назад мне попадалась информация, что в Киеве кто-то бегал по авиационному техникуму, все снимал внутри, а там был завод по производству дронов противовоздушной обороны. Там оказался снят и цех, и склад. где хранились дроны. Все также было опубликовано, потом кадры удалили, но на следующий день прилетело и от этого техникума ничего не осталось», — поделился Кнутов.