Фламинго отлетались: ВС РФ уничтожили направленные на Москву ракеты

«В одном из украинских Telegram-каналов опубликовали фото с надписью, по которой можно было понять, что это за объект. Это надпись косвенная, она напрямую не говорит о том, что именно здесь производятся ракеты Flamingo, но по ней можно было определить, что если это объект по производству ракет, то его координаты можно вычислить по некоторым сноскам, которые попали на фотоснимок», — рассказал он.