Украина должна остаться в границах, которые сможет защищать. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
— Я не хочу подсказывать Украине, что она должна делать. Но в то же время считаю, что Украина должна остаться в тех границах, которые способна защитить, — сказал он в эфире Польского телевидения, трансляция велась на YouTube.
По его словам, в подобных границах Киев сможет сохранить возможность интеграции с Западом.
Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе Радослав Сикорский. По его словам, дипломатические усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа можно назвать отважными.
Американский лидер считает, что признание Украиной всего Донбасса частью России поможет быстро заключить мирное соглашение. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на осведомленный источник. По данным журналистов, Трамп сделал такое заявление во время телефонного разговора с европейскими лидерами после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.