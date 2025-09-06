В Новосибирске появилась ролевая игра против буллинга

Участники получают роли — агрессора, жертвы или защитника — и проживают игровые раунды, а затем обсуждают свои чувства с психологом. Это развивает эмпатию и навыки ненасильственного поведения. Материалы включают карточки, сценарий, презентацию и методичку для педагогов. Игру уже апробировали в 20 школах Новосибирска и области.