В Новосибирске появилась ролевая игра против буллинга

Игру уже апробировали в 20 школах Новосибирска и области.
Учёные Новосибирского педагогического университета разработали и запатентовали ролевую игру «Противостояние буллингу или как остаться на светлой стороне». Она помогает школьникам безопасно проработать тему травли в формате, похожем на «мафию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Участники получают роли — агрессора, жертвы или защитника — и проживают игровые раунды, а затем обсуждают свои чувства с психологом. Это развивает эмпатию и навыки ненасильственного поведения. Материалы включают карточки, сценарий, презентацию и методичку для педагогов. Игру уже апробировали в 20 школах Новосибирска и области.
— Мы упаковали серьёзный разговор в игру, чтобы дети мягко вышли из зоны комфорта, — рассказала Валентина Волохова из НГПУ.
Сейчас авторы готовят печатные наборы для школ и собирают обратную связь через QR-форму.
Ранее новосибирские учёные создали новый способ очистки воды от нефти.