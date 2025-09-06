Первые осенние выходные в Башкирии будут дождливыми

В Башкирии первые осенние выходные будут дождливыми. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 6 сентября, в некоторых городах и районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-восточный умеренный, на юго-востоке республики — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +19, +24°.
7 сентября ночью прогнозируют дожди, а днем обойдется без существенных осадков. Ветер — северо-восточный умеренный, местами — порывистый. Столбики термометров ночью опустятся до +7, +12°, днем воздух прогреется до +17, +22°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.