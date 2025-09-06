«Селигдар» подводит юбилейные итоги: новая фабрика Хвойное, освоение Кючуса и социальные инициативы

Говоря о стратегических проектах, глава компании выделил освоение месторождения Кючус в Арктической зоне Якутии. Это долгосрочный проект, реализация которого намечена на 2030 год. В настоящее время ведутся поисковые работы на флангах месторождения и подготовка технико-экономического обоснования. Были определены оптимальные технологии переработки руды — флотация и обжиг, позволяющие достичь извлечения золота на уровне 80%. Ожидается, что к концу года запасы месторождения будут увеличены до 250 тонн. Проект Кючус станет следующим шагом в развитии компании после запуска золотоизвлекательной фабрики Хвойное и в перспективе позволит «Селигдару» выйти на ежегодную добычу 20 тонн золота.