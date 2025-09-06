«Селигдар» подводит юбилейные итоги: новая фабрика Хвойное, освоение Кючуса и социальные инициативы

В этом году ПАО «Селигдар», одна из ведущих золотодобывающих компаний Дальнего Востока, отмечает 50-летний юбилей. Генеральный директор Сергей Татаринов рассказал о ключевых достижениях года, которые стали символичным подарком к знаменательной дате.
Главным событием этого года стало торжественное открытие новой золотоизвлекательной фабрики Хвойное в Алданском районе Якутии. Она стала четвертой по счету у «Селигдара» и самым крупным подобным объектом в Якутии. В настоящее время на фабрике идут пусконаладочные работы, а ее выход на проектную мощность запланирован на 2026 год.
— Этот запуск даст нам прирост 2,5 тонны золота. В сумме с текущими показателями мы ожидаем выход на общий ежегодный объем добычи около 10 тонн. Это серьезный рывок, который обеспечит рост выручки и финансовых возможностей компании, открывая новые перспективы для развития, — подчеркнул Сергей Татаринов.
Особое внимание в юбилейный год в компании уделили социальным и благотворительным проектам: «Селигдар» выступил не только партнером ряда крупных региональных культурно-развлекательных мероприятий, но и непосредственно инициатором ряда программ, направленных на улучшение социальной инфраструктуры, среди которых строительство спортплощадок, проведение фотовыставок и создание арт-объектов.
Говоря о стратегических проектах, глава компании выделил освоение месторождения Кючус в Арктической зоне Якутии. Это долгосрочный проект, реализация которого намечена на 2030 год. В настоящее время ведутся поисковые работы на флангах месторождения и подготовка технико-экономического обоснования. Были определены оптимальные технологии переработки руды — флотация и обжиг, позволяющие достичь извлечения золота на уровне 80%. Ожидается, что к концу года запасы месторождения будут увеличены до 250 тонн. Проект Кючус станет следующим шагом в развитии компании после запуска золотоизвлекательной фабрики Хвойное и в перспективе позволит «Селигдару» выйти на ежегодную добычу 20 тонн золота.
В этом году «Селигдар» выступает партнером ВЭФ-2025 и приготовил особый подарок для посетителей форума. Совместно с Северо-Восточным федеральным университетом имени М. К. Аммосова «Селигдар» представил уникальную археологическую находку — мамонтенка Яну, которая является лучшей в мире по сохранности и самой древней (более 100 тысяч лет) по возрасту. Для ее демонстрации была специально доставлена и впоследствии будет подарена университету криокамера.
Также в рамках форума «Селигдар» подписал два соглашения о развитии образовательных программ с СВФУ и по продвижению передовых технологий с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
— Юбилейный год получился насыщенным и успешным. Мы встретили его знаковыми событиями, которые укрепляют не только наши производственные показатели, но и связь с обществом и наукой, — резюмировал Сергей Татаринов.