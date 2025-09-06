Красноярец получил полтора года принудительных работ за кредит, оформленный на умершую мать

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Красноярска, который оформил кредит на полмиллиона рублей на имя своей умершей матери. Мужчина признан виновным в мошенничестве и приговорен к 1,5 годам принудительных работ.
Как установило следствие, в феврале 2024 года, после смерти матери, обвиняемый воспользовался ее мобильным телефоном и через банковское приложение оформил кредит на сумму 500 тысяч рублей. Банк, не располагавший на тот момент информацией о смерти клиентки, одобрил заявку и перевел деньги на ее карту.
Мужчина немедленно перевел средства на свой счет, использовав часть для погашения собственных долгов, а часть — на личные нужды. Мошенничество было раскрыто в ходе проверки банком своих клиентов.
Суд учел признание вины и возмещение ущерба, назначив наказание в виде принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.