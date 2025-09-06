Красноярец получил полтора года принудительных работ за кредит, оформленный на умершую мать

Как установило следствие, в феврале 2024 года, после смерти матери, обвиняемый воспользовался ее мобильным телефоном и через банковское приложение оформил кредит на сумму 500 тысяч рублей. Банк, не располагавший на тот момент информацией о смерти клиентки, одобрил заявку и перевел деньги на ее карту.