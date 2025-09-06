Закрылась регистрация на Улицу Дальнего Востока

Улицу Дальнего Востока в кампусе ДВФУ на Русском острове откроют для свободного посещения уже завтра. Она будет работать для жителей и гостей приморской столицы 7, 8 и 9 сентября.
Посетить выставку могут только те, кто успел пройти предварительную регистрацию на портале проекта. Сейчас регистрация уже закрыта — по словам организаторов, количество желающих осмотреть Улицу Дальнего Востока превысило её пропускную способность.
Экспозиция состоит из 17 павильонов. Она служит своеобразной выставкой достижений регионов Дальнего Востока. Все дальневосточные края и области представят здесь свои достижения в экономике, уникальность культуры и обычаев.