Легендарные панки АЗОН впервые приехали в Сибирь — и взорвали Новосибирск

5 сентября в новосибирском баре The Rooks прошёл исторический концерт — легендарная панк-группа АЗОН впервые за 25 лет приехала в Сибирь. Мероприятие стало частью юбилейного тура в честь 25-летия коллектива. Журналист Сиб.фм побывал на концерте и пообщался с музыкантами. За четверть века группа выпустила 9 альбомов, 4 EP, live-записи и сборники редких треков, оставаясь в андерграунде и не стремясь в мейнстрим — как и положено настоящим панкам.— Аншлага не было. И не надо, — говорит фанат Максим. — Здесь была ламповая, душевная атмосфера. АЗОН — легенда, и это чувствуется. Лидер группы Павел Захаров отметил: новосибирская тусовка приятно удивила. Музыканты встретились с местными коллегами, посетили культовые места города и долго общались с фанатами после концерта.— Очень рады, что доехали до Сибири. Спасибо за тёплый приём. Обещаем возвращаться! — заявил Захаров. Далее маршрут группы лежит в Омск, Барнаул, за Урал и в европейскую часть России. А Новосибирск теперь в списке — как город, который открыл Сибирь для настоящего панк-рока. Фото: Денис Винокуров.