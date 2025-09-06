Шесть беспилотников ВСУ уничтожили над Воронежской областью

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и ликвидировали цели в двух районах области. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В результате падения обломков в одном из районов загорелась сухая трава — возгорание удалось оперативно потушить. В другом месте повреждения получила кровля одного из социальных учреждений, отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за 3 часа сбили 10 украинских БПЛА над территорией РФ.
