Советник президента Кобяков: рождение детей перейдет сферу биотехнологий

«Мир изменится до неузнаваемости уже через несколько лет, — сказал он. — Например, общественная собственность на продукты искусственного интеллекта станут по сути альтернативой безусловного базового дохода. Для производства экономике больше не будут нужны работники, по крайней мере, в таком количестве. А деторождение может полностью перейти в сферу биотехнологий».