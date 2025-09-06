Советник президента Кобяков: рождение детей перейдет сферу биотехнологий

Развитие биотехнологий и искусственного интеллекта приведет к тому, что следующим поколениям людей, возможно, уже не надо будет самим рожать детей. Об этом журналистов предупредил советник президента Антон Кобяков в заключительный день Х Восточного экономического форума.
«Мир изменится до неузнаваемости уже через несколько лет, — сказал он. — Например, общественная собственность на продукты искусственного интеллекта станут по сути альтернативой безусловного базового дохода. Для производства экономике больше не будут нужны работники, по крайней мере, в таком количестве. А деторождение может полностью перейти в сферу биотехнологий».
Мы сейчас даже не можем представит, какой мир нас ждет, добавил Кобяков. Надо понять, хотим ли мы жить в таком будущем и что можно сделать для сохранения традиционного уклада жизни, заключил он.