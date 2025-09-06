Ричмонд
6 382 пассажира: новая станция «Спортивная» в Новосибирске стартовала с рекордом

«Спортивная» стала 14-й станцией метро в Новосибирске — третьего по пассажиропотоку и четвёртого по числу станций в России.

За первые часы после открытия станции метро «Спортивная» через турникеты прошли 6382 новосибирца, о чем сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем telegram-канале.

Уже завтра она примет болельщиков стартового матча хоккейной «Сибири» в КХЛ. Теперь добраться до ледовой арены и парка стало удобнее и быстрее.

Ежегодно метрополитен перевозит более 80 млн человек.

Мэр также отметил, что город уже готовит план развития метро: новые участки и станции помогут разгрузить транспорт и улучшить доступность района.

Ранее МК в Новосибирске показал открытие станции метро «Спортивная» в фоторепортаже.