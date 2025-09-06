Ричмонд
Блогера BadComedian внесли в базу данных «Миротворца»*

Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) оказался в списках украинского ресурса «Миротворец»*.

Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) оказался в списках украинского ресурса «Миротворец»*.

Согласно информации на сайте, кинообозреватель был добавлен в списки в сентябре 2022 года за «распространение российских нарративов» и «манипулирование общественно значимой информацией», передает ТАСС.

Также стало известно, что в базе данных ресурса оказался российский певец Михаил Шуфутинский. Выяснилось, что заслуженный артист России был внесен туда еще в 2017 году из-за поездки в Крым. Позже, в январе 2023 года, украинский президент Владимир Зеленский ввел в отношении него санкции.

Российскую актрису Александру Бортич также внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стало ее участие в съемках фильма «Викинг», которые проходили на территории Крыма.

Политолог и военный эксперт Ян Гагин посоветовал россиянам не проверять данные о себе или своих близких в базах «Миротворца»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украине. По его словам, эти действия могут повлиять не только на жизнь россиянина, но и на службу, и на обороноспособность страны.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.