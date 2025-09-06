Ричмонд
В школах Новосибирской области планируют готовить программистов

Школьники будут изучать Python, Java, C++, веб-разработку и кибербезопасность.

В гимназии № 10 Новосибирска запустили «Клуб программистов 1С» — новое ИТ-пространство с двумя компьютерными классами и коворкингом. Проект реализован по соглашению губернатора Андрея Травникова с компанией «1С» после ПМЭФ, о чем сообщили в региональном правительстве.

Школьники будут изучать Python, Java, C++, веб-разработку и кибербезопасность. Занятия войдут в учебный план и дополнительное образование. Лаборатория открыта и для учеников других школ.

Как отметил первый вице-губернатор Юрий Петухов, это часть сквозной модели подготовки IT-кадров — от школы до вуза. Уже работают «ИТ-кубы», Кванториумы и лицеи Яндекса.

Ранее стало известно, что в новосибирских школах появится новый предмет — «История нашего края».