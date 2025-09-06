В школах Новосибирской области планируют готовить программистов

В гимназии № 10 Новосибирска запустили «Клуб программистов 1С» — новое ИТ-пространство с двумя компьютерными классами и коворкингом. Проект реализован по соглашению губернатора Андрея Травникова с компанией «1С» после ПМЭФ, о чем сообщили в региональном правительстве.