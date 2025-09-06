Ричмонд
Движение ограничат на участке проспекта Назарбаева в Алматы

В Алматы с 6 по 7 сентября ограничат движение на одном из участков по проспекту Назарбаева, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

«С 22:00 6 сентября до 09:00 7 сентября в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Назарбаева от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра в обоих направлениях. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1978 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам» ТОО «Алматинские тепловые сети».

Напомним, вся информация касательно ограничения движений размещена на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в сервисах «2GIS» и «Яндекс карты».