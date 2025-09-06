Движение ограничат на участке проспекта Назарбаева в Алматы

«С 22:00 6 сентября до 09:00 7 сентября в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Назарбаева от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра в обоих направлениях. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1978 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам» ТОО «Алматинские тепловые сети».