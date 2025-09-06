Приставами арестовано имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино»

Судебные приставы арестовали имущество Николая и Дениса Штенгелевых и их компании АО «Кондитерус Ком» — владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщает РИА Новости на основе данных приставов и судебных документов.
28 августа приставы возбудили исполнительное производство и наложили арест на имущество АО «Кондитерус Ком» по исполнительному листу от 25 августа, выданному Тверским районным судом Москвы. 1 сентября приставы также возбудили производство и арестовали имущество Штенгелевых. В тот же день суд выдал 271 исполнительный лист, переданный взыскателю. Ранее, 26 августа, был выдан ещё один исполнительный лист, также переданный взыскателю.
Сервис «БИР-Аналитик», на который ссылается РИА Новости, указывает, что основная деятельность АО «Кондитерус Ком» — вложения в ценные бумаги. Компания зарегистрирована в Томске в конце марта 2004 года.
Генпрокуратура просит суд признать Николая и Дениса Штенгелевых экстремистским объединением и обратить в собственность РФ акции группы «КДВ» (включая АО «Кондитерус Ком»). По её данным, с 2022 года из группы было выведено за границу свыше 21 млрд рублей.
