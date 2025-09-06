Приставами арестовано имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино»

28 августа приставы возбудили исполнительное производство и наложили арест на имущество АО «Кондитерус Ком» по исполнительному листу от 25 августа, выданному Тверским районным судом Москвы. 1 сентября приставы также возбудили производство и арестовали имущество Штенгелевых. В тот же день суд выдал 271 исполнительный лист, переданный взыскателю. Ранее, 26 августа, был выдан ещё один исполнительный лист, также переданный взыскателю.