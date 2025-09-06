На Украине число уклонистов превысило показатель за 2024 год

К концу августа 2025 года на Украине зафиксировано 45 449 случаев уклонения от военной службы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских судебных органов, этот показатель уже превысил общий итог за весь 2024 год.
Показатель вырос на 27 процентов относительно прошлого года. Если тенденция сохранится, к концу 2025-го число уклонений окажется в два раза выше уровня 2024 года.
Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что процесс мобилизации в стране будет продолжаться даже в случае прекращения конфликта с Россией.
Как сообщил aif.ru военный аналитик Алексей Леонков, по окончанию конфликта Киев начнет мобилизацию 18-летних украинцев.