На шесть дней в центре Ростова и на Западном отключат горячую воду

С 15 по 20 сентября в некоторых районах Ростова не будет горячей воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Отключение связано с плановой подготовкой к отопительному сезону. Чтобы зимой в батареях было тепло и не случалось аварий, коммунальщикам нужно провести испытания теплосетей.
Под отключение попадут дома по следующим адресам:
Западный жилой массив:
— Проспект Малиновского;
— Улицы: Доватора, Мадояна, Стачки, Литвинова, 2-я Володарского, Заводская, Каширская, Пескова;
— Переулок Машиностроительный;
— Микрорайон Левенцовский.
Центральная часть города: Буденновский проспект, улицы Пушкинская, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, Малюгиной, 21-я Линия, Береговая, переулки Журавлева и Халтуринский.
