На шесть дней в центре Ростова и на Западном отключат горячую воду

Из-за подготовки к отопительному сезону тысячи ростовчан останутся без горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

С 15 по 20 сентября в некоторых районах Ростова не будет горячей воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Отключение связано с плановой подготовкой к отопительному сезону. Чтобы зимой в батареях было тепло и не случалось аварий, коммунальщикам нужно провести испытания теплосетей.

Под отключение попадут дома по следующим адресам:

Западный жилой массив:

— Проспект Малиновского;

— Улицы: Доватора, Мадояна, Стачки, Литвинова, 2-я Володарского, Заводская, Каширская, Пескова;

— Переулок Машиностроительный;

— Микрорайон Левенцовский.

Центральная часть города: Буденновский проспект, улицы Пушкинская, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, Малюгиной, 21-я Линия, Береговая, переулки Журавлева и Халтуринский.

