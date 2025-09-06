Минцифры опубликовало список сервисов, доступных при ограничении интернета

Министерство цифрового развития РФ опубликовало в своем Telegram-канале список интернет-сервисов, которые останутся доступными в условиях ограничений. До этого ведомство сообщило, что операторы связи начали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам в пилотном режиме во время ограничений связи.
В опубликованный список вошли такие сервисы, как «Госуслуги», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер MAX, а также различные сервисы «Яндекса». Кроме того, россияне смогут воспользоваться платформами Ozon и Wildberries, а также «Авито», «Дзен» и Rutube.
Пользователи также получат доступ к сайтам правительства и администрации президента России, официальному сайту платежной системы «Мир» и Федеральной платформе дистанционного голосования. Сайты операторов связи, таких как «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и T2, также будут доступны.
В публикации говорится, что список будет дополнен.
Операторы сотовой связи из числа «большой четверки» начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру МAX. Уточняется, что с помощью мессенджера пользователи могут безлимитно обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения. При этом пакет трафика мобильного интернета не расходуется, а дополнительных платежей не взимается.