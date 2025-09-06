Вице-премьеры Башкирии получили новые обязанности по работе с иностранцами

Как следует из документа, первый зампред правительства региона Урал Кильсенбаев будет отвечать за мероприятия по адаптации иностранных граждан в части просветительских, образовательных и воспитательных мер, а первый вице-премьер и министр экономического развития Рустам Муратов — в части привлечения к инвестиционным проектам, а также среднему и малому бизнесу.