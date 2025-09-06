Вице-премьеры Башкирии получили новые обязанности по работе с иностранцами

В Башкирии на вице-премьеров возложили новые обязанности — они касаются работы с иностранными гражданами. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.
Как следует из документа, первый зампред правительства региона Урал Кильсенбаев будет отвечать за мероприятия по адаптации иностранных граждан в части просветительских, образовательных и воспитательных мер, а первый вице-премьер и министр экономического развития Рустам Муратов — в части привлечения к инвестиционным проектам, а также среднему и малому бизнесу.
В то же время вице-премьер Ирек Сагитов должен будет обеспечить координацию мероприятий по совершенствованию миграционной политики, в том числе в регулировании сферы юстиции. На заместителя премьер-министра и министра спорта Башкирии Руслан Хабибов возложены обязанности по адаптации иностранных граждан при реализации социальных, трудовых и иных мер.
