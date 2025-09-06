В США мужчину освободили спустя 27 лет в тюрьме из-за ложного обвинения

До этого следователи раскрыли дело полувековой давности об изнасиловании девочки. Мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления, задержали и предъявили ему обвинение. Изнасилование девочки произошло в лесопарковой зоне в столице, где подозреваемый и совершил противоправные действия в отношении пострадавшей. Задержать фигуранта на первоначальном этапе следствия не получилось, так как девочка в силу возраста не могла его опознать.