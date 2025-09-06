В США мужчину освободили спустя 27 лет в тюрьме из-за ложного обвинения

Суд в США освободил мужчину, который провел 27 лет в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Признание ключевой свидетельницы, сделанное почти через три десятилетия, стало основанием для его освобождения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокуратуру.
— Житель штата Миннесота покидает тюрьму после того, как отсидел в ней 27 лет за убийство, которое не совершал. 54-летний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор, — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на заявление прокурора округа Хеннепин штата Миннесота.
