В Красноярске стартовал XX Международный турнир по борьбе памяти Бувайсара Сайтиева

Отметим, что первый турнир памяти Бувайсара Сайтиева прошел в 2005 году как первенство Советского района Красноярска. С 2007 года соревнования включены в официальный календарь United World Wrestling (UWW). Многие призеры турнира впоследствии становились чемпионами мира и Олимпийских игр, включая японского борца Такуто Отогуро — олимпийского чемпиона 2020 года. В этом году соревнования проходят в первый раз без Бувайсара Сайтиева.