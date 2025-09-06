Ричмонд
В Красноярске стартовал XX Международный турнир по борьбе памяти Бувайсара Сайтиева

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина начался юбилейный XX Международный турнир по вольной борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. В соревнованиях принимают участие 305 юных борцов из восьми стран мира.

Как сообщает министерство спорта Красноярского края, за победу в турнире начали бороться спортсмены из России, Абхазии, Бельгии, Казахстана, Китая, Молдовы, Монголии и Узбекистана. Российскую Федерацию представляют борцы из 27 регионов, самыми многочисленными стали команды Красноярского края (38 человек), Тывы (31), Бурятии (25), Иркутской области (24) и Якутии (22).

Среди участников — звезды мирового масштаба. Например, призер первенства мира-2025 Ибрагим Велиуллов (Ульяновская область), победитель первенства Европы-2025 Кирилл Кондрашов (Красноярский край), а также серебряный призер первенства Азии-2024 Тамерлан Ашенов (Казахстан).

В первый день соревнований, 5 сентября, уже прошли поединки в шести весовых категориях — 42, 48, 55, 65, 80 и 110 кг. Наибольшая конкуренция была в категории 65 кг, где выступили 52 спортсмена из семи стран.

Торжественная церемония открытия турнира прошла очень масштабно. Сразу после нее начались полуфинальные поединки. Финал соревнований пройдет 7 сентября в 14:00.

Отметим, что первый турнир памяти Бувайсара Сайтиева прошел в 2005 году как первенство Советского района Красноярска. С 2007 года соревнования включены в официальный календарь United World Wrestling (UWW). Многие призеры турнира впоследствии становились чемпионами мира и Олимпийских игр, включая японского борца Такуто Отогуро — олимпийского чемпиона 2020 года. В этом году соревнования проходят в первый раз без Бувайсара Сайтиева.