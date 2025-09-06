Под Ростовом на трассе «Новороссия» в лобовом столкновении погиб водитель

В Неклиновском районе Ростовской области вечером 5 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась около 20:05 на трассе Р-280 «Новороссия».
По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу в запрещенном месте, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком «МАЗ».
В результате сильного удара водитель легкового автомобиля, 24-летний мужчина, скончался на месте до приезда скорой помощи. 52-летний водитель грузовика не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления МВД по Ростовской области проводят все необходимые следственные действия и экспертизы для установления точных причин и всех обстоятельств трагедии.
