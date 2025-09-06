Как помочь детям в учебном процессе

Начало учебного года часто сопровождается волнением и стрессом как у детей, так и у родителей. Для многих семей это время связано с новыми обязанностями, адаптацией к школьному режиму и необходимостью справляться с учебными нагрузками. Родители играют ключевую роль в поддержке ребёнка и помогают ему преодолеть чувство тревоги перед началом занятий. О том, как облегчить учебный процесс школьника vrn.aif.ru рассказала воронежский психолог Екатерина Зеленцова.
Разговор с детьми на первом месте.
Юлия Францова, корреспондент «АиФ-Воронеж»: Как заметить стресс у ребёнка, связанный со школой?
Екатерина Зеленцова: На это зачастую указывают проблемы со сном. Также ребёнок может быть более возбудимым, раздражительным или же наоборот поникшим и замкнутым. В целом о проблеме может свидетельствовать любое яркое изменение в поведении школьника.
— Каждый день перед походом в школу ребёнок может испытывать тревогу и страх. Как помочь ему справиться с этими чувствами?
— Во-первых, важно всегда быть в контакте с ребёнком — проявлять внимание к нему, беседовать и интересоваться о том, как прошёл его день. Однако внимание должно быть участливым, а не тревожно-навязчивым, поскольку иногда бывает, что перед школой родители переживают больше, чем сам ученик. Во-вторых, необходимо регулировать своё эмоциональное состояние, чтобы взрослый не служил негативным примером поведения для ребёнка. В-третьих, важно постараться высвечивать какие-то позитивные моменты школы. Ребёнку можно рассказать, что учёба позволяет узнать что-то новое и интересное. Также, становясь школьником, он приобретает новый статус. Многие дети любят взрослеть и ждут это с неким предвкушением. Кроме того, важно понимать, что в определённых случаях тревога может быть обычным проявлением перед чем-то новым и непривычным. Во время беседы родитель может попытаться развеять страхи ребёнка, объяснив какие-то вещи. Если у школьника есть беспокойство по поводу одноклассников, то здесь мы помогаем ему общаться, рассказываем, как правильно начинать разговор, заводить дружбу. Если у ребёнка возникает волнение по поводу учителя, мы также стараемся через беседу решить проблему. Например, если учитель строгий, объясняем для чего он так себя ведёт. Важно рассказать ребёнку о ролях конкретных людей в школе и какие задачи они выполняют, а также о том, как ученику самому себя вести в этих новых условиях. Кроме того, стоит понимать, что страхи бывают не только у детей, так и у взрослых, однако они не всегда обоснованы.
— А какие попытки помощи можно предпринять родителю, если страх ребёнка перед школой обоснован и у него действительно есть проблемы?
— Во-первых, у нас существует домашнее обучение. Однако его следует рассматривать как запасной вариант. Сначала надо всё-таки попробовать разобраться в возникшей конфликтной ситуации. Если у ребёнка произошло недопонимание с одноклассниками, мы обращаемся к учителю. Если же это не принесло результата, тогда можно привлечь родителей с другой стороны. В этом случае важно решать проблему коллективно, а не в одиночку. Если же конфликт возник с учителем, мы также пробуем выяснить его причину, выслушивая мнение каждого. Конечно, мы верим словам ребёнка, однако важно помнить, что каждый человек видит одну и ту же ситуацию по-разному. После услышанного надо сопоставить все факты и только тогда делать выводы. Бывает так, что после разговора конфликт исчезает. В противном случае надо стараться искать альтернативные варианты его решения, например, поговорить с завучем, директором или принять какие-то другие решения.
Выбор лучшего решения из множества.
— Какие советы вы можете дать родителям по развитию социальной адаптации ребёнка в школе?
— Здесь родителям важно рассказывать ребёнку, как правильно общаться. Дети иногда даже могут не понимать, как можно завести беседу с одноклассником. Например, дочь подходит к маме и говорит, что ей понравился мальчик, но она не знает, как начать с ним дружить. В этом случае ребёнку можно дать конфеты, печенье или что-то другое. Они могут послужить поводом того, чтобы начать разговор. Так мы просим внимания к себе, а также располагаем собеседника. Важно понимать, что, если мы хотим, чтобы у нас были друзья, нам надо быть внимательными к другому человеку. Надо не ждать, когда к тебе подойдут, а взять и самому проявить какую-то инициативу.
— Расскажите, как можно поддержать мотивацию школьника?
— Мотивация — это тоже своеобразный процесс. Это не так, что подкрутил что-то и она сильнее загорелась. Здесь опять же важно выяснить, почему ребёнок шёл в школу с определённым настроем, а потом он у него куда-то пропал. Не исключено, что ему неинтересен способ преподавания конкретного учителя. Также может быть ситуация, когда ребёнок так эрудирован и подготовлен, что программа первого класса ему скучновата. Кроме того, причины могут скрываться в другом. Найдя их, мы можем попытаться поддержать мотивацию. Однако у каждого ребёнка она своя — у кого-то познавательная, у кого-то социальная, поэтому здесь всё индивидуально, универсальных рецептов нет.
— По-вашему мнению, важно ли поощрять успехи ребенка деньгами или подарками? Насколько такая практика целесообразна и эффективна?
— Я думаю, что такое возможно как некое позитивное подкрепление. Главное, чтобы это не происходило на регулярной основе. Родителям важно найти какой-то баланс, позволяющий определять, когда они могут поощрять ребёнка. Может быть раз в четверть, или же за участие в конкурсе.
Сместить фокус с неудач на результаты.
— Если говорить насчёт выпускников, существуют ли какие-то эффективные методы профилактики стресса и тревожности перед экзаменами?
— Самые простые, начиная с того, что у ребёнка обязательно должен быть режим. Школьная программа — это всегда нагрузка. Соответственно, чтобы её выдержать надо соблюдать режим сна и питания. В противном случае организм начинает испытывать стресс. Во-вторых, это отношение выпускника к происходящему. Нередко ученики старших классов воспринимают окончание школы как что-то конечное — если не поступишь, произойдёт что-то страшное. В этом случае родители могут помочь увидеть ученикам, что школа — это большая и важная часть жизни, однако, если после неё всё сложится не так как планировалось изначально, всегда есть запасные варианты. Также важно, чтобы несмотря на загруженность, у учеников оставалось свободное время. Например, для прогулок, занятий спортом или других увлечений. В противном случае страх перед экзаменами и более взрослой жизнью начнёт возрастать. Важно понимать, что помимо школы у ребёнка есть и другая жизнь.
— Как родителям поддержать уверенность ученика в себе и в своих силах накануне ОГЭ или ЕГЭ?
— Изначально не надо сомневаться в этих силах. Зачастую сами родители своими сомнениями и тревогами способствуют развитию неуверенности у ребёнка. Если же школьник вдруг приходит со школы и говорит, что у него что-то не получится или же он не справится, важно побеседовать с ним и определить какие основания у него есть для того, чтобы сомневаться в своих силах. Родителям выпускников важно помочь им сместить фокус внимания с возможных неудач на результаты. Да, они могут его не устроить, однако расстраиваться в этом случае не стоит. Здесь опять же важно расширить видение выпускника — не получилось поступить на этот факультет, можно пойти на другой, поскольку, как только появляется выбор, тревога уходит.