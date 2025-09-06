Марочко: силы РФ начали вести бои на юго-востоке от Купянска

Военнослужащие ВС РФ начали бои за освобождение трех населенных пунктов, расположенных юго-восточнее Купянска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, продвижение российских сил отмечается в районе Степной Новоселовки, где начались активные действия. Бои также идут в районах Петропавловки и Кучеровки.
Эксперт добавил, что в самом Купянске уже ведутся уличные бои. Российские военнослужащие постепенно занимают городскую агломерацию.
При этом, подчеркнул Марочко, общий баланс контроля над городом существенно не изменился: в настоящее время российские войска удерживают около половины Купянска.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подтверждал информацию о контроле российскими войсками около 50% территории Купянска. По его словам, противник сосредоточил все резервы на этом направлении.