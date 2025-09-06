Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле ожидаются слабые магнитные бури

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 4 сентября близко к центру солнечного диска произошел выброс протуберанца.

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Слабые магнитные бури прогнозируются на Земле в эти выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В четверг, 4 сентября, примерно в 22 часа 15 минут по московскому времени, близко к центру солнечного диска произошел выброс протуберанца, что вызвало очень слабый выброс корональной массы, который может оказать воздействие на геомагнитное поле Земли в воскресенье, 7 сентября», — написал он.

По словам синоптика, выброс может наложиться на «ожидаемый поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, расположенной на удачной позиции» для попадания его на планету. Уточняется, что из-за этого в выходные прогнозируются возмущения геомагнитного поля, временами достигающие уровня слабых магнитных бурь класса G1.