На Земле ожидаются слабые магнитные бури

«В четверг, 4 сентября, примерно в 22 часа 15 минут по московскому времени, близко к центру солнечного диска произошел выброс протуберанца, что вызвало очень слабый выброс корональной массы, который может оказать воздействие на геомагнитное поле Земли в воскресенье, 7 сентября», — написал он.