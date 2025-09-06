Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачников Новосибирской области предупредили о высокой пожарной опасности

Специалисты советуют: установить пожарный извещатель, провести огнезащитную обработку деревянных строений, проверить электропроводку и иметь на участке средства пожаротушения.

Специалисты советуют: установить пожарный извещатель, провести огнезащитную обработку деревянных строений, проверить электропроводку и иметь на участке средства пожаротушения.

До 8 сентября в Новосибирской области сохраняется 4 класс пожарной опасности. МЧС в своем Telegram-канале призвало дачников быть предельно осторожными и напомнило основные правила безопасности.

Убирать мусор и сухостой, регулярно косить траву, не разводить костры. При использовании мангала соблюдать дистанцию от построек — минимум 5 метров, Очищать участок в радиусе 2 метров и не применять бензин или керосин для розжига.

Специалисты советуют: установить пожарный извещатель, провести огнезащитную обработку деревянных строений, проверить электропроводку и иметь на участке средства пожаротушения.

— Безопасность начинается с простых действий, — напоминают в МЧС. — Одна искра может уничтожить дом и угрожать соседям.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в заброшенном деревянном доме на Обской.