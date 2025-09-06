Дачников Новосибирской области предупредили о высокой пожарной опасности

Специалисты советуют: установить пожарный извещатель, провести огнезащитную обработку деревянных строений, проверить электропроводку и иметь на участке средства пожаротушения.
До 8 сентября в Новосибирской области сохраняется 4 класс пожарной опасности. МЧС в своем Telegram-канале призвало дачников быть предельно осторожными и напомнило основные правила безопасности.
Убирать мусор и сухостой, регулярно косить траву, не разводить костры. При использовании мангала соблюдать дистанцию от построек — минимум 5 метров, Очищать участок в радиусе 2 метров и не применять бензин или керосин для розжига.
— Безопасность начинается с простых действий, — напоминают в МЧС. — Одна искра может уничтожить дом и угрожать соседям.
Ранее в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в заброшенном деревянном доме на Обской.