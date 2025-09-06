В Ростове пропал нуждающийся в медпомощи 77-летний мужчина

В Ростове-на-Дону разыскивают 77-летнего Юрия Антоновича Своеволина, который пропал более двадцати дней назад. Мужчина ушел из дома 16 августа 2025 года и с тех пор не выходил на связь. Пенсионер нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ростовской области.