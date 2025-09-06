Ричмонд
В Ростове пропал нуждающийся в медпомощи 77-летний мужчина

В Ростове более 20 дней не могут найти пропавшего пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону разыскивают 77-летнего Юрия Антоновича Своеволина, который пропал более двадцати дней назад. Мужчина ушел из дома 16 августа 2025 года и с тех пор не выходил на связь. Пенсионер нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ростовской области.

Приметы разыскиваемого: высокий рост около 178 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем была темно-синяя жилетка, темные брюки и туфли.

Любая информация о местонахождении Юрия Антоновича может оказаться решающей. Просьба ко всем, кто что-либо знает, незамедлительно сообщить по круглосуточному телефону горячей линии 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.

