В Сурхандарье появится настоящий «соляной город»

Соляная пещера «Ходжаикон» — это одно из редчайших природных образований в регионе. В странах СНГ подобных спелеолечебниц всего пять, и каждая из них — на вес золота. Воздух в пещере содержит высокую концентрацию соли и лёгких отрицательных аэронов, что создаёт естественную среду для лечения заболеваний лёгких, бронхита, аллергии, а также кожных и неврологических недугов.