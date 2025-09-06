В Сурхандарье появится настоящий «соляной город»

Проект рассчитан на 2025−2035 годы, он будет реализован в три этапа, а общий объем инвестиций составит 12 миллионов евро. Инвестором выступит иранская компания Kapa Yurt Soon.
Соляная пещера «Ходжаикон» — это одно из редчайших природных образований в регионе. В странах СНГ подобных спелеолечебниц всего пять, и каждая из них — на вес золота. Воздух в пещере содержит высокую концентрацию соли и лёгких отрицательных аэронов, что создаёт естественную среду для лечения заболеваний лёгких, бронхита, аллергии, а также кожных и неврологических недугов.
В рамках проекта инвесторы планируют построить современную линию по добыче, переработке и упаковке соли. Также будут возведены медицинские и туристические комплексы, соляные бассейны и ванны, оздоровительные центры, а также 100 модульных отелей на 500 мест.
Особое внимание уделят развитию социальной инфраструктуры: появятся амфитеатр, центр ремесленников, музей соли, а также другие объекты для комфортного отдыха гостей. К новому комплексу подведут дороги, электричество, газ и даже железную дорогу.
Для сохранения экобаланса предусмотрено выделение специальных зелёных зон: здесь высадят более 200 тысяч деревьев и кустарников, а на одном гектаре создадут искусственное солёное озеро.
По оценкам инвесторов, ежегодно «соляной город» будет привлекать не менее 200 тысяч туристов — как из Узбекистана, так и из-за рубежа.