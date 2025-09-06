Более 257 тыс детей отдохнули в Иркутской области

Более 257 тысяч юных жителей Иркутской области были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летней кампании 2024 года. Предварительные итоги были подведены на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.