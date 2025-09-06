Более 257 тыс детей отдохнули в Иркутской области

Более 257 тысяч юных жителей Иркутской области были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летней кампании 2024 года. Предварительные итоги были подведены на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— План по охвату детей отдыхом и оздоровлением выполнен на 100%. В целом летняя оздоровительная кампания контрольно-надзорными органами характеризуется положительно, ключевые показатели эффективности достигнуты, — сообщила Валентина Вобликова, зампред Правительства.
Согласно отчету, всеми формами организованного отдыха было охвачено 257 030 детей.
Особое внимание в ходе кампании было уделено поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оздоровительным отдыхом были охвачены 50 308 таких детей, что составляет 49% от их общего числа.