Мария Шумакова рассказала о страшных последствиях похудения на аналоге «Оземпика»

Актриса Мария Шумакова, известная по роли в сериале «Сладкая жизнь», поделилась историей о том, как она похудела и вернулась на съемочную площадку. В разговоре с журналистами на мероприятии, посвященном празднованию 33-летия кинокомпании СТВ, она рассказала о неприятном побочном эффекте популярного препарата для похудения.

Актриса Мария Шумакова, известная по роли в сериале «Сладкая жизнь», поделилась историей о том, как она похудела и вернулась на съемочную площадку. В разговоре с журналистами на мероприятии, посвященном празднованию 33-летия кинокомпании СТВ, она рассказала о неприятном побочном эффекте популярного препарата для похудения.

После рождения ребенка Шумакова смогла сильно похудеть — с 90 до 65 килограммов. В процессе снижения веса она испробовала разные методы, включая отечественный аналог препарата для похудения «Оземпик», но столкнулась с неприятным побочным эффектом.

— После родов я была очень тревожной, а после первой недели использования препарата я стала еще более тревожной. Мой проверенный врач рекомендовал мне это средство. Я считаю, что в нем нет ничего плохого, просто именно мне оно не подошло, — приводит ее слова портал Woman.ru.

Европейский фармакологический регулятор (EMA) обнаружил у препарата от диабета «Оземпик» и лекарства от ожирения «Вегови» редкий побочный эффект, который приводит к потере зрения.

Похудением могут похвастаться и другие звезды. Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал, что его супруга Светлана посадила его на жесткую диету. Артист добавил, что доволен результатом работы над собой: он сбросил более 20 килограммов и стал лучше себя чувствовать.