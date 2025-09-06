За непропуск пешехода — штраф: умные камеры в Челябинске помогут ловить нарушителей на дороге

В Челябинске действующие камеры видеонаблюдения оснастят новым программным обеспечением на основе искусственного интеллекта. Шесть комплексов получат функцию автоматической фиксации нарушений водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
Как сообщили в областном министерстве общественной безопасности, технология уже была успешно протестирована в этом году на одном из переходов у ТРК «Алмаз». Умная камера находится в районе улицы Енисейской.
Помимо непропуска пешеходов, модернизированные камеры продолжат фиксировать и другие нарушения: превышение скорости и езду без ремней безопасности. Таким образом, один комплекс будет одновременно обеспечивать контроль сразу по нескольким ключевым параметрам безопасности дорожного движения.
По данным ГАИ, только за 2025 год инспекторы ДПС пресекли 614 подобных нарушений вручную. Автоматизация процесса позволит сделать контроль более системным и постоянным.