Мэр Ангарска вручил бойцу СВО орден Мужества

Глава города Ангарска, Сергей Петров, лично вручил государственную награду — орден Мужества — участнику специальной военной операции, жителю Ангарска Александру Игнатьеву. Церемония прошла в торжественной обстановке. Об этом в своем тг-канале сообщил глава города.
— Александр Евгеньевич — коренной ангарчанин. В 2022 году мобилизован. Служил в мотострелковом полку помощником гранатометчика, — сообщил мэр Ангарска.
Александр был мобилизован в 2022 году. Проходил службу в мотострелковом полку на должности помощника гранатометчика. В ноябре 2023 года во время выполнения боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики получил тяжелое ранение.
Сейчас Александр находится дома, в кругу семьи. Он проходит необходимую реабилитацию. Как сообщил герой, в его планах восстановить здоровье, вернуться к работе и посвящать время воспитанию сына.