Второй геопарк Башкирии вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО

— На протяжении этих лет мы исполняли их рекомендации. За это время наш «Торатау» успел стать важным центром геотуризма и образовательных инициатив. На вершину шихана Торатау построили эколестницу, в рамках Евразийского климатического консорциума — федерального проекта «Карбоновый полигон» открыли Дом-музей климата Евразийского НОЦ. Этим летом запустили две масштабные точки притяжения — эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», — поделился Хабиров.