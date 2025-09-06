Второй геопарк Башкирии вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО

Геопарк «Торатау» в Башкирии вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Соответствующее решение единогласно было принято в Чили на заседании специализированной организации. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, заявка на включение «Торатау» в сеть ЮНЕСКО была подана еще в 2021 году. Спустя год республика приняла экспертов из Ирландии и Испании.
— На протяжении этих лет мы исполняли их рекомендации. За это время наш «Торатау» успел стать важным центром геотуризма и образовательных инициатив. На вершину шихана Торатау построили эколестницу, в рамках Евразийского климатического консорциума — федерального проекта «Карбоновый полигон» открыли Дом-музей климата Евразийского НОЦ. Этим летом запустили две масштабные точки притяжения — эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», — поделился Хабиров.
Глава Башкирии поблагодарил ученых республики и команду геопарка, а также сотрудников профильных ведомств и всех причастных за слаженную работу.
«Торатау» стал уже вторым геопарком из Башкирии, включенным в Глобальную сеть ЮНЕСКО. Первым был «Янган-Тау». Ранее в список Всемирного наследия вошли наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш.
