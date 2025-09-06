В Иркутской области прошла экологическая акция «Сохраним лес»

Акция «Сохраним лес» является традиционной и ежегодно проводится во всех 37 лесничествах региона. В этом году мероприятия развернулись на 70 площадках, из которых 55 расположены на землях лесного фонда, а 15 — на муниципальных территориях. Планируется, что в рамках акции будет высажено 2,2 миллиона сеянцев на общей площади 900 гектаров.