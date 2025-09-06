В Иркутской области прошла экологическая акция «Сохраним лес»

Иркутская область стала местом проведения масштабной экологической акции «Сохраним лес». В районе села Усть-Балей на территории Иркутского лесничества на месте старой гари были высажены восемь тысяч сеянцев сосны. Мероприятие охватило площадь в четыре гектара и привлекло около 500 участников. Об этом КП-Иркутск рассказали в Минлес Иркутской области.
— Всероссийская акция «Сохраним лес» стала важной традицией для миллионов людей в нашей стране, — сообщили власти Иркутской области. — Всех участников проекта объединяет доброе и полезное дело, цель которого — восстановление лесов и улучшение экологической обстановки. В этом году седьмая годовщина проведения акции, и Иркутская область проводит стартовое центральное мероприятие одной из первых.
Акция «Сохраним лес» является традиционной и ежегодно проводится во всех 37 лесничествах региона. В этом году мероприятия развернулись на 70 площадках, из которых 55 расположены на землях лесного фонда, а 15 — на муниципальных территориях. Планируется, что в рамках акции будет высажено 2,2 миллиона сеянцев на общей площади 900 гектаров.