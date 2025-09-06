Шесть техногенных пожаров ликвидировали спасатели Ростовской области за сутки

За прошедшие сутки, 5 сентября, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали шесть техногенных пожаров, сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Помимо этого, огнеборцы семь раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, что остается серьезной проблемой в конце летнего сезона, а также участвовали в ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.
Для борьбы с огнем и спасения людей было задействовано 148 специалистов и 37 единиц пожарной и спасательной техники.
