Угольный разрез восстанавливает дороги в Новосибирской области

Используется специальная техника для холодной регенерации: она перерабатывает старый асфальт, добавляет цемент и стабилизатор, формируя прочное основание под новое покрытие.

Начались работы по восстановлению дорог, разрушенных тяжеловесным транспортом, в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области. Об этом сообщила «Искитимская газета».

На участке «Линево — Гусельниково» идёт ремонт двух километров полотна, включая подъезд к Ургуну. Используется специальная техника для холодной регенерации: она перерабатывает старый асфальт, добавляет цемент и стабилизатор, формируя прочное основание под новое покрытие. Затем укладывают два слоя асфальтобетона.

Аналогичные работы идут на дороге между Медведским и Листвянским (21 км трассы «К-15 — Медведское — Листвянский»). Там основание укрепляют портландцементом и золой-уносом.

Контроль за ходом ремонта осуществляет ТУАД Новосибирской области. Приёмка выполненных работ также будет проводиться специалистами ведомства. Как сообщили в администрации Искитимского района, все работы планируется завершить осенью.

Ранее стало известно, что Новосибирск получил 55 новых машин для уборки и ремонта дорог.