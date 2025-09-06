Угольный разрез восстанавливает дороги в Новосибирской области

На участке «Линево — Гусельниково» идёт ремонт двух километров полотна, включая подъезд к Ургуну. Используется специальная техника для холодной регенерации: она перерабатывает старый асфальт, добавляет цемент и стабилизатор, формируя прочное основание под новое покрытие. Затем укладывают два слоя асфальтобетона.