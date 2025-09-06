Парламент Австрии потребовал объяснений из-за подаренных Киеву поездов

Как отметил политик, основная проблема заключается в вопросе нейтралитета Австрии, поскольку нельзя исключать вероятность того, что подаренные поезда могут быть использованы против России на линии фронта. Он подчеркнул, что это было бы явным нарушением нейтралитета. Член парламентского комитета по транспорту Герхард Деймек добавил, что на Украине в основном используются локомотивы широкой колеи, что вызывает вопрос о том, сможет ли Киев применять австрийские специальные поезда без значительных доработок.