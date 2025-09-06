Решение австрийских властей о передаче Украине специальных поездов для строительства и обслуживания контактных линий вызвало резкую критику в парламенте страны, который направил в правительство соответствующий запрос. Об этом сообщила газета eXXpress.
— В то время как правительство накладывает одно бремя (налоговое — прим. «ВМ») за другим на собственное население и гора долгов растет, они (правительство — прим. «ВМ») два специальных поезда просто раздают — как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило, — сказал генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер, комментируя запрос.
Как отметил политик, основная проблема заключается в вопросе нейтралитета Австрии, поскольку нельзя исключать вероятность того, что подаренные поезда могут быть использованы против России на линии фронта. Он подчеркнул, что это было бы явным нарушением нейтралитета. Член парламентского комитета по транспорту Герхард Деймек добавил, что на Украине в основном используются локомотивы широкой колеи, что вызывает вопрос о том, сможет ли Киев применять австрийские специальные поезда без значительных доработок.
Австрийская партия свободы потребовала от министра транспорта Петера Ханке предоставить подробную информацию о том, является ли этот случай единичным или существует практика передачи Украине государственного транспорта без учета мнения парламента, говорится в материале.
В июне президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Вена не смогла бы оказать Киеву военную помощь, даже если бы захотела. По словам главы государства, Вена в военном конфликте между Москвой и Киевом занимает нейтральную позицию.