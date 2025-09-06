Ричмонд
На ВЭФ заявили о необходимости развития ИИ на Дальнем Востоке

Развитие различных отраслей экономики на Дальнем Востоке обязывает внедрять в них искусственный интеллект (ИИ). Об этом на полях ВЭФ-2025 в рамках сессии «Роботы на службе: технологии для роста экономики Дальнего Востока» заявил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев.

Источник: John/CC0

«Восемь миллионов человек, 40 процентов территории нашей страны. Конечно, роботизация и оптимизация труда — это наше спасение. Учитывая, что демографические меры работают не так быстро, как бы мы хотели. А рабочие руки нужны уже сейчас», — сказал спикер.

Алтабаев подчеркнул, что сейчас камеральная потребность в рабочих руках составляет 56 тысяч сотрудников.

Кроме того, по словам замминистра, происходит трансформация преференциальных режимов, переписываются стратегии развития. «Все это должно работать на технологическое развитие, роботизацию, беспилотные системы, искусственный интеллект и так далее», — отметил эксперт.