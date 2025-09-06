На ВЭФ заявили о необходимости развития ИИ на Дальнем Востоке

«Восемь миллионов человек, 40 процентов территории нашей страны. Конечно, роботизация и оптимизация труда — это наше спасение. Учитывая, что демографические меры работают не так быстро, как бы мы хотели. А рабочие руки нужны уже сейчас», — сказал спикер.