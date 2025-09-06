На ВЭФ заявили о необходимости развития ИИ на Дальнем Востоке

«Восемь миллионов человек, 40 процентов территории нашей страны. Конечно, роботизация и оптимизация труда — это наше спасение. Учитывая, что демографические меры работают не так быстро, как бы мы хотели. А рабочие руки нужны уже сейчас», — сказал спикер.
Алтабаев подчеркнул, что сейчас камеральная потребность в рабочих руках составляет 56 тысяч сотрудников.
Кроме того, по словам замминистра, происходит трансформация преференциальных режимов, переписываются стратегии развития. «Все это должно работать на технологическое развитие, роботизацию, беспилотные системы, искусственный интеллект и так далее», — отметил эксперт.