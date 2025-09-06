В ряде районов Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

В субботу, 6 сентября, на части территории Ростовской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Об этом дончан предупредили в региональном главке МЧС.
По данным чрезвычайного ведомства, опасность возникновения природных пожаров достигнет наивысшего, пятого класса в северо-восточных, северо-западных, центральных, южных, юго-восточных районах, а также в Приазовье.
Высокий, четвертый класс пожароопасности ожидается местами в северо-западных и юго-восточных районах, а также в Приазовье.
Способствовать этому будет переменная облачность и полное отсутствие существенных осадков. В регионе ожидается северный и северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +20…+25 градусов, а на юге области местами до +28.
