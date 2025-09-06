В ряде районов Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

Способствовать этому будет переменная облачность и полное отсутствие существенных осадков. В регионе ожидается северный и северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +20…+25 градусов, а на юге области местами до +28.