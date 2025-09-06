Нельзя облизывать лягушек и носить розовые штаны: самые абсурдные законы в разных странах

Российских туристов в Австрии оштрафовали в метро из-за вопроса о том, как оплатить проезд. Оказалось, что поездку нужно было оплачивать до входа в подземку, поэтому им выписали штраф за безбилетный проезд, несмотря на то что они даже не успели войти в вагон. Незнание законов в чужой стране может привести к штрафам и даже арестам, однако в некоторых уголках мира правила могут быть настолько абсурдными, что непонятно, каким образом они вообще появились. О самых странных из них рассказывает «Вечерняя Москва».