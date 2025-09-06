Песков: Россия никогда не будет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Россия никогда не будет продавать собственные энергетические ресурсы по невыгодной для себя цене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в рамках юбилейного X Восточного экономического форума.
Как известно, недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с Китаем документов по строительству «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода «Союз Восток». На фоне этого корреспондент РИА Новости уточнил, насколько в документах соблюдены интересы России. И Песков подчеркнул, что без такого фактора соглашения бы попросту не заключались.
«Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», — сказал Песков.
Немногим ранее представитель Кремля высказался о сотрудничестве России с Востоком. Он подчеркнул, что РФ не намерена оттуда «разворачиваться». Поэтому продолжит работать с Китаем и Глобальным Югом. Причем те явно заинтересованы в дружбе с Москвой.