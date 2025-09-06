Песков: Россия никогда не будет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Как известно, недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с Китаем документов по строительству «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода «Союз Восток». На фоне этого корреспондент РИА Новости уточнил, насколько в документах соблюдены интересы России. И Песков подчеркнул, что без такого фактора соглашения бы попросту не заключались.